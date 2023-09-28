Около 400 россиян мобилизовали по ошибке и теперь демобилизуют

Москалькова: сотни россиян мобилизовали ошибочно.

По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, все сотни россиян, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, были демобилизованы. Журналисты агентства ТАСС сообщают, что благодаря вмешательству Москальковой около 400 человек, имеющих отсрочку или препятствующих им заболевания, смогут вернуться домой.

По словам Москальковой, рассмотрение жалоб на ошибочную мобилизацию продолжается, и многие люди были призваны незаконно.

Напомним, в сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация в России, в рамках которой было призвано 300 тысяч человек. Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, заявил, что на данный момент новая мобилизация в России не планируется.

Ранее глава Минобороны Шойгу сделал заявление о сроках окончания спецоперации. По его словам, военные действия запланированы как минимум до 2025 года. руководитель Минобороны России отметил, что российская армия продолжает повышать свою боевую мощь через поставки новейшего вооружения и улучшение обучения личного состава.