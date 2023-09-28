Под Новосибирском бесплатно проведут газ участникам СВО

На компенсацию расходов по газификации выделили 247 млн рублей из областного бюджета.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно приняли закон о компенсации расходов на газификацию для участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов боевых действий.

Из областного бюджета выделили 247 миллионов рублей на компенсацию расходов по газификации. Теперь участники СВО и ветераны боевых действий, а также другие социально уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи и малоимущие, смогут воспользоваться этой мерой поддержки.

Председатель комитета по соцполитике Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин подчеркнул, что закон расширяет круг лиц, имеющих право на компенсацию. Каждому из бенефициаров будет предоставлена сумма в размере 100 тысяч рублей, а также компенсируются расходы на необходимое оборудование для газификации.

Из общей суммы в 247 миллионов рублей, 73 миллиона будут выделены уже в текущем 2023 году, 105 миллионов — в 2024 году, и 68 миллионов — в 2025 году.

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