В Новосибирской области правительство поможет генетикам

Также учёные выращивают животных, клеточные культуры для испытаний вакцин и лекарств.

В Центре коллективного пользования Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Новосибирской академии наук Российского научного фонда продолжаются исследования, направленные на понимание агрессии и дружелюбия у животных.

Одним из ключевых направлений исследований в ИЦиГ является выращивание животных и клеточных культур для проведения экспериментов по разработке вакцин и лекарств. В 2021 году при поддержке правительства области открыли Центр экспериментальной и клинической фармакологии.

Лаборатория в рамках проекта исследует антимикробные пептиды, способные бороться с инфекционными заболеваниями, которые стали стойкими к антибиотикам. Также проводятся исследования по разработке новых технологий для лечения травм роговицы с использованием генной инженерии и созданию инновационных методов лечения ревматических заболеваний с использованием синтетических биомолекул. Ученые также занимаются изучением терапевтического потенциала композиционного состава, включая кремний, катехины и серотонин растительного происхождения, в контексте борьбы с остеопорозом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выращивают добрых и злых лисиц ради эксперимента с их поведением.