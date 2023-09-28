В Новосибирске выращивают добрых и злых лисиц ради эксперимента с их поведением

Половину животных генетики делают добрыми, а вторую половину — недоверчивыми.

В Новосибирске Институт цитологии и генетики СО РАН более 60 лет ученые выращивают особей беляевских лисиц, исследуя влияние окситоциновой системы на формирование дружелюбного поведения у животных. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Половина лисиц, проживающих в этом учебно-научном центре, становятся дружелюбными, а другая половина недоверчивыми. Интересный проект получил свое название в честь академика Дмитрия Беляева, который первым начал заниматься селекцией этих животных. Сегодня в Институте цитологии и генетики СО РАН обитают три группы лис: ручные, злые и дикие или контрольные особи. Их численность — 500 особей.

Специалисты из ИЦиГ СО РАН создали комфортные условия для лис и проводят эксперименты, брызгая окситоцином в их носы. Затем они наблюдают за изменениями в поведении животных с помощью видеокамер.

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