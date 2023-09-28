Курсанты НВВКУ десантировались с «Терминаторов» в Новосибирской области

С «Терминаторов» десантировались курсанты из Новосибирской области.

28 сентября курсанты Новосибирского высшего военного командного училища десантировались с вертолётов МИ-8 АМТШ «Терминатор» с помощью парашютов Д-10. Они отрабатывали прыжки с парашютом с высоты 800 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Разведчики занимались на оборудованной площадке аэродрома «Бердск Южный». Курсанты совершенствовали способности незаметного подхода к позициям предполагаемого противника.

Напомним, что в Новосибирском высшем военном командном училище за последние три года количество иностранных курсантов увеличилось вдвое.

Ранее курсанты первого курса Новосибирского высшего военного командного училища прошли курс «обкатку танками» в рамках обучения интенсивной общевойсковой подготовки.