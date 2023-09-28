Под Новосибирском семье погибшего участника СВО Махмутова вручили орден Мужества

Мужчина получил смертельное ранение13 февраля 2023 года.

В Бердске семье погибшего участника специальной военной операции (СВО) Алексея Махмутова вручили орден Мужества. Церемония состоялась 28 сентября в городской администрации.Для поддержки вдовы Алексея и его родителей пришли близкие, друзья и знакомые семьи.

Сам Алексей родился в Бердске. Боец окончил школу-лицей под номером 6. После школы закончил местный электромеханический техникум. После службы в армии Алексей работал на городских предприятиях.

В сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации Алексей отправился на передовую. Он служил в должности командира мотострелкового отделения, заместителя командира взвода. Мужчина получил смертельное ранение при выполнении служебного долга 13 февраля 2023 года.

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