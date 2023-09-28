В Новосибирске финишировал автопробег Китай-Монголия-Россия

В дороге участники делегаций пробыли около пяти дней.

Девять грузовых автомобилей из Китая, Монголии и России завершили успешный международный автопробег через три страны и завершился в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Всего в автопробеге приняли участие 9 грузовых автомобилей и 36 человек. Маршрут пробега включал следующие пункты: Урумчи (Китай) — Такешикан (Монголия) — Ярантай (Монголия) — Кобдо — Уланбайшинт (Монголия) — Ташанта (Россия) — Горно-Алтайск — Барнаул — Новосибирск.

Участники пробыли на дороге около пяти дней, преодолевая разнообразные климатические и географические условия. Этот автопробег был организован в рамках Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог России, Китая и Монголии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Черногория экстрадировала в Россию педофила из Новосибирска.