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общество

Под Новосибирском в ходе СВО погиб тракторист Павел Николаенко

Фото: администрация Баганского района

Его смертельно ранили при выполнении боевого задания 24 сентября.

В Нвосибирской области в ходе спецоперации погиб 22-летний Павел Николаенко из Баганского района. Об этом сообщили в администрации района.

Павел отправился в зону СВО по контракту. Был смертельно ранен при выполнении боевого задания 24 сентября.

Николаенко родился в Багане 20 ноября 2000 года. Вырос и жил в селе Лозовское. По окончании школы его призвали на срочную службу. Вернувшись домой, Павел работал в РЭС. В прошлом году отучился на тракториста.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анатолий Локоть проконтролировал строительство школы №57 в Дзержинском районе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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