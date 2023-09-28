Президент Путин назначил четырёх судей в Новосибирской области

В Новосибирской области назначены новые судьи.

Президент России Владимир Путин назначил четырех женщин-судей в различных районах региона. В соответствии с указом, подписанным главой государства 27 сентября, состав судейских органов был обновлен в четырех районах Новосибирска и одном районе области. Евгений Овчинников получил должность заместителя председателя Первомайского районного суда в Новосибирске.

Кроме того, Юлия Соколовская стала судьей Кировского районного суда Новосибирска, Ольга Дьячкова — Куйбышевского района региона, Наталья Зень — Октябрьского района Новосибирска, а Елена Хусиханова — Центрального района Новосибирска.

В августе текущего года также произошли изменения в судейском сообществе, когда десять новых судей были назначены на должности. Эти кадровые перемены затронули также Арбитражный суд региона.

Напомним, ранее правительство одобрило кандидатов в состав правительства Новосибирской области.