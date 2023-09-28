Прокуратура Новосибирска прокомментировала продажу интим-фото детей в интернете

Прокуратура проводит проверку по этому факту.

В прокуратуре Новосибирской области прокомментировали торговлю интимными фотографиями 14-летних девочек в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по информации о размещении на одном из сайтов сети Интернет объявления о продаже интимный снимков несовершеннолетних. Будет дана оценка законности размещения указанных фотографий, в том числе на предмет наличия признаков преступления», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на сайте интимных услуг неизвестный выставил на продажу фото и видео несовершеннолетних девочек. За 300 рублей неизвестный продает 10 фотографий, а за 500 рублей — интимное видео.