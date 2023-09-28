Терапевт Заславская предупредила об опасности хронической усталости

По словам специалиста, такой симптом может указывать на серьезные заболевания.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала в беседе с Pravda.Ru, что причиной хронической усталости могут быть серьезные заболевания.

«Хроническая усталость очень нередко сопровождает аутоиммунные процессы. Например, системная красная волчанка. Одним из её проявлений является усталость», — объяснила специалист.

Врач также рекомендует обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле.

«Нередко хронической усталостью страдают люди с железодефицитной анемией, малокровием. Дефицит железа скрыто протекает. Человек не может понять, в чем дело. Вот усталость. Сдайте анализ крови на железо. Но прежде всего гемоглобин. Самое простое — посмотреть общий анализ крови. Он очень информативный», — добавила она.

Напомним, мануальный терапевт объяснил причину хруста суставов.