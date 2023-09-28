В Чите пациент дома-интерната сбежал к возлюбленной и вернулся спустя пару дней

Всего из учреждения ушли трое пациентов, но удалось пока найти только двоих.

Три пациента Читинского психоневрологического дома-интерната сбежали из учреждения. Двоих мужчин удалось найти сразу после пропажи. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Два человека у нас нашли. Один нашелся в Красном Чикое, он мой земляк, сам из Красного Чикоя, у него там живут родственники. Родственники приезжали ко мне, я с ними общался, была такая ситуация, что они хотели его взять в отпуск, но родственница была в положении», — сообщил директор Читинского ПНДИ Владимир Черепанов.

Второй мужчина, как уточнил директор учреждения, вернулся самостоятельно спустя несколько дней. Мужчина нашел свою вторую половинку и уже совсем скоро покинет интернат, и вольется в новую семью, добавил Черепанов.

В свою очередь врач-психиатр Читинского ПНДИ Егор Завьялов отметил, что опасных пациентов для окружающих, среди тех, кто самовольно покидают дом-интернат, — нет.

Напомним, в Новосибирске из больницы сбежала женщина с эпилепсией.