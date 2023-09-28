В мэрии Новосибирска заявили, что в школе № 96 детей не кормили опарышами

Дети подложили червей в еду сами.

Муниципалитет Новосибирска разъяснил ситуацию, связанную с распространившимися новостями об опарышах в еде, обнаруженных в школе № 96. Родители учеников обеспокоились после того, как их дети сообщили о найденных червях в школьной еде.

Согласно информации, предоставленной местными властями, инцидент с червяками в еде был единичным и имел определенное объяснение. Как уточнили в муниципалитете, директор школы вынесла замечание мальчику из старшего класса 22 сентября. В тот же день, 25 сентября, когда директор ушла в отпуск, мальчик, являвшийся дежурным по столовой, подложил червяка в тарелку с хлебом, а затем в кашу.

Муниципалитет также отметил, что 28 сентября школу посетила комиссия департамента образования и не обнаружила никаких нарушений в обслуживании школьников. Эксперты, изучавшие записи с камер наблюдения, подметили, что ребенок совершал подобные действия самостоятельно, кладя личинку в еду.

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