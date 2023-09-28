В Новосибирске налоговая банкротит Межрегиональный агропромышленный распредцентр

В Новосибирске Межрегиональный агропромышленный распредцентр может обанкротиться.

ООО «Межрегиональный агропромышленный распредцентр» (бывший «Мандарин») получил иск от налоговой службы о признании банкротства. Об это сообщили на сайте Новосибирского Арбитражного суда.

Согласно данным арбитража, сумма требований составляет 5,74 миллиона рублей. В прошлом году при выручке в 12,8 миллионов рублей распредцентр понёс убытки в размере 48 миллионов, сообщают в сервисе «Контур.Фокус».

Компания зарегистрирована в селе Верх-Тула, а фактически расположена возле Ордынского шоссе.

Напомним, что на сайте Арбитражного суда Новосибирска появилось заявление, поступившее от компании «КАСКАД», которая требует признать банкротом ЖСК «Залесский» — ранее им владел бизнесмен Олег Арчибасов, которого нашли застреленным 27 января 2020 года.

Ранее директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева рассказала об изменениях в законе о банкротстве и о том, как это скажется на новосибирских пенсионерах.