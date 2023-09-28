В Новосибирске фура застряла под железнодорожным мостом

В Новосибирске фура не вписалась в проезд под железнодорожным мостом.

Необычное ДТП произошло вечером 27 сентября в Новосибирске. Водитель грузовика не учел высоту при проезде под железнодорожным мостом, что привело к застреванию фуры и полной блокировке движения на данном участке. Информацию об этом инциденте передал паблик "АСТ-54" Вконтакте.

Авария произошла на Красном проспекте, рядом с метро "Гагаринская". Последствием происшествия стала многокилометровая пробка.

Пресс-служба ГИБДД пока воздерживается от комментариев к данному происшествию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закрыли сеть кофеен Yellow Door с убытком 36 млн рублей. Как рассказал её основатель, убыток в 36 млн рублей складывается из трёх основных компонентов: 12 млн основного долга за кофейни, 6 млн рублей долга перед инвесторами и 18 млн он потратил на бизнес-курсы.