В Новосибирске глава Заксобрания подарил губернатору Травникову подкову на счастье

Подкову на счастье глава Заксобрания Андрей Шимкив вручил губернатору Андрею Травникову.
На 36 сессии Заксобрания Новосибирской области председатель Андрей Шимкив подарил губернатору Андрею Травникову подкову на счастье.
Глава Законодательного собрания региона поздравил губернатора с победой на выборах и пожелал успехов в работе.
«Мы желаем вам успешно отработать следующие пять лет. Это подкова на счастье, на удачу, чтобы мы спокойно подошли к третьему сроку», — подчеркнул Андрей Шимкив.
Андрей Травников ответил, что не планирует «принципиальных разворотов» в работе правительства Новосибирской области.
Ранее Андрей Травников подчеркнул значительный вклад молодых учёных в решение важных задач в различных сферах жизнедеятельности региона.