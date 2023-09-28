В Новосибирске глава Заксобрания подарил губернатору Травникову подкову на счастье

«Мы желаем вам успешно отработать следующие пять лет. Это подкова на счастье, на удачу, чтобы мы спокойно подошли к третьему сроку», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Андрей Травников ответил, что не планирует «принципиальных разворотов» в работе правительства Новосибирской области.