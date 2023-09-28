В Новосибирске люди стали чаще покупать товары в дискаунтерах и минимаркетах

Исследования показывают, что растет число тех, кто старается экономить независимо от уровня доходов.

В Новосибирске растет популярность минимаркетов и магазинов формата «у дома». Этот тренд эксперты заметили еще в 2019 году, и с каждым годом он усиливается.

Аналитики объясняют рост популярности этих магазинов изменением потребительского менталитета. Исследования показывают, что среди потребителей растет количество людей, стремящихся экономить, независимо от уровня своих доходов.

«Рациональность стала новой нормой. Это один из основных трендов, который отмечают сейчас в поведении потребителей. 89% потребителей считают цену товара главным критерием для выбора продукта. 75% принимают решение о покупке товара, исходя из привлекательных скидок и акций», — сообщила руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ, Мария Гаранина.

Продажи в минимаркетах увеличились на 28,3% в денежном выражении и на 15,7% в упаковках. Онлайн-рынок также продемонстрировал впечатляющий рост в 29% по деньгам и 19,7% в упаковках. Дискаунтеры, хотя и не показали такой динамики, все равно внесли существенный вклад в рост рынка, составив 54,8% от общего объема продаж. Из 3,1% общего роста в натуральном выражении, 3,2 пункта процента приходятся на дискаунтеры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске со второго раза отремонтировали аварийную лестницу на Речном вокзале.