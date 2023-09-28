В Новосибирске со второго раза отремонтировали аварийную лестницу на Речном вокзале

Подрядчик сообщил о завершении ремонта лестницы на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске.

Ремонт проблемной лестницы на станции метро «Речной вокзал» должен был закончиться ещё в январе 2023 года. Однако подрядчик затянул, и объект остался недоделанным даже летом. В итоге перекрытый проход к лестнице был снесен жителями города.

В начале сентября в мэрии Новосибирска вновь сообщили, что работы возобновлены. Чиновники обещали, что будет обустроен колясочный спуск, установлены поручни и перила из нержавеющей стали. Подрядчику дали месяц на исправление ситуации.

«Подрядная организация МКУ «Гормост» выполнила демонтаж конструкций, находившихся в аварийном состоянии. Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона,

- сообщили в мэрии Новосибирска 28 сентября. – Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота. Это позволило открыть лестницу для пешеходов».

Как сообщают в мэрии, ступени «народной» лестницы облицованы гранитными плитами, для колясок и тележек обустроен отдельный спуск.