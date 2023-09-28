В Новосибирске люди жалуются на вонь и мусор с Гусинобродского полигона

Полигон планируют закрыть только через пять при нынешнем уровне наполняемости.

В последние недели жители Новосибирска выражают серьезное беспокойство по поводу неприятного запаха, который доносится с Гусинобродского мусорного полигона. Местные жители жалуются на усиление запаха.

По словам мэра города Анатолия Локтя, ситуация на полигоне находится под контролем, и его планируют закрыть в течение пяти лет.

«Полигон может функционировать еще около пяти лет, после чего его необходимо будет закрыть на рекультивацию», — сообщил мэр.

На Гусинобродский полигон в настоящее время ежедневно вывозят около семи тысяч кубометров мусора. Анатолий Локоть отметил, что за время работы полигона удалось нормализовать ситуацию с вывозом отходов во всем регионе.

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