В Новосибирске опубликовали рейтинг худших трговых центров

Список худших торговых центров Новосибирска, составленный на основе отзывов посетителей в 2ГИС, вызывает серьезные сомнения из-за обслуживания и безопасности.

На этот раз пятерку аутсайдеров возглавил ТЦ «Ягода» на улице Титова, оцененный всего в 2,5 звезды. Об этом пишут «АиФ Новосибирск».

Один из посетителей выразил свое недовольство, утверждая, что продавцы в этом центре позволяют себе неприличные действия, такие как пальцы в салатах. По его словам, если что-то упадет на прилавок, то оно безжалостно возвращается обратно в общую чашу. Кроме того, отмечается проблема с вентиляцией, которая делает посещение центра в жаркую погоду малоприятным событием.

Второе место в списке занял ТЦ «Одоевский» на улице Одоевского, получивший оценку в 2,4 звезды на основе 77 отзывов. Главные жалобы касаются грубого отношения со стороны охраны и странной ситуации с туалетами, которые, как утверждают посетители, постоянно закрыты на ремонт, но почему-то открываются для определенных посетителей.

На третьем месте находится ТЦ «Ласточка» на улице Вилюйской, который получил оценку в 2,3 звезды. Посетители жалуются на плохой запах и туалет, который оказывается недоступным для использования. Также в отзывах отмечается грубое поведение продавцов в магазинах.

Четвертое место занял ТЦ «Смак» на Вилюйской, который получил всего 2 звезды. Посетители высказали негодование по поводу продажи рыбы с паразитами и просроченных продуктов, а также заметили присутствие тараканов в помещении. Один из посетителей также утверждает, что его «нечаянно» обсчитали на тысячу рублей.

И, наконец, на последнем месте списка оказался ТЦ «На Троллейной». Его небольшая площадь и ограниченное количество магазинов вызывают недовольство посетителей, которые считают это место скорее барахолкой, чем настоящим торговым центром. Посетители также жалуются на долгие ожидания и проблемы с обслуживанием.

Общая оценка для ТЦ «На Троллейной» составила всего 1,9 звезды на основе всего четырех отзывов.

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