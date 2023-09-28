В Новосибирске отменят оплату в паркомате за парковку автомобилей

Оплату в паркоматах отменят по техническим причинам.

С 3 октября в Новосибирске меняются правила оплаты на муниципальных платных парковках, расположенных по Красному проспекту. Власти города объявили об отмене одного из способов оплаты – использование терминалов оплаты, также известных как паркоматы. Причиной этого изменения являются технические проблемы. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Автомобилисты, припарковавшие свои машины на указанных территориях, теперь могут воспользоваться альтернативными способами оплаты. Среди них:

1. Смс-сообщение на короткий номер 9878: Водители могут отправить специальное смс-сообщение для оплаты парковки.

2. Мобильное приложение «Горпарковки»: Автомобилисты могут воспользоваться приложением для оплаты парковки через смартфон.

3. Сайт parking-54.ru: Оплата также доступна на официальном веб-сайте.

Дополнительно, муниципалитет напоминает, что функция постоплаты доступна только в личном кабинете интернет-портала и в мобильном приложении «Горпарковки». Постоплату можно будет сделать до конца текущих суток, то есть до 23:59.

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