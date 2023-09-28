В Новосибирске школу проверяют на наличие опарышей в еде

В новосибирской школе №96 дети обнаружили опарышей в еде.

Прокуратура Дзержинского района совместно с региональным Роспотребнадзором начали проверку информации об обнаружении опарышей в еде в школе №96. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве ответили, что оценят качество и безопасность оказываемых услуг, а также оценит соблюдение требований санитарно — эпидемиологисеского законодательства.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент вызвал возмущение среди родителей, которые обратились к классному руководителю и директору школы, требуя немедленных действий и объяснений. Многие планировали написать заявление в Роспотребнадзор.