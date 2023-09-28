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общество

В школьных столовых Новосибирска ученики нашли опарышей в еде

Фото: «Инцидент Новосибирск»

Родители учеников хотят пожаловаться в Роскомнадзор.

Сегодня, 27 сентября, в Новосибирске родители учеников школы №96 возмущены. В обеденных тарелках их детей были обнаружены живые опарыши.

Инцидент стал известен благодаря сообщению одной из мам учеников, которое опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск».

«Сейчас пошли разные версии о том, что это дети развлекаются. Но это не первый случай живности в тарелках, многие родители пишут, что дети уже видели такое и давно перестали есть в столовой», — пишет одна из мам.

Инцидент вызвал возмущение среди родителей, которые незамедлительно обратились к классному руководителю и директору школы, требуя немедленных действий и объяснений. Многие из них планируют написать заявление в Роспотребнадзор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского депутата Прохорова наградили медалью Минобороны РФ

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Игорь Кириченко
Журналист

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