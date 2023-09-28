В Новосибирске решили вырубить березовую аллею на Красном проспекте

Возраст деревьев не превышает 35 лет, но стволы засыхают и гниют.

Мэрия Новосибирска приняла решение о вырубке березовой аллеи на Красном проспекте. Об этом сообщает издание Om1.ru. Несмотря на относительно молодой возраст деревьев (35 лет) стволы засыхают и гниют из-за агрессивной городской среды.

Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения МАУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» отметила, что хотя молодые березы обладают привлекательным внешним видом были посажены недавно, но они аварийные. Расположившись в середине дорожного полотна, они не получают достаточного количества осадков, а также подвергаются резким перепадам температур, воздействию сильных ветров и дорожных реагентов.

На следующей неделе начнется удаление березовых насаждений на участке от улицы Сибревкома до Каинской. Местных жителей просят не беспокоиться, так как сразу после вырубки стартуют новые посадки. Обновление аллеи будет проводиться поэтапно, начиная от бывшего автовокзала и продвигаясь в сторону площади Калинина. Работы будут продолжены и в следующем году. При этом аллея от площади Калинина до «Прогресса» останется нетронутой, так как она была недавно обновлена.

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