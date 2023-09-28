В Новосибирске самосвал въехал в автобус №39 с пассажирами

В Новосибирске пассажирка автобуса пострадала из-за столкновения с грузовиком.

Рано утром в четверг, 28 сентября, в Новосибирске столкнулись автобус №39 и грузовик. В ДТП пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Точное время столкновения — 06:50. ДТП произошло около дома №28 по улице Учительская. Водитель Камаза сдавал назад и въехал в автобус Нефаз. Из-за столкновения пострадала 47-летняя женщина. Её доставили в больницу на скорой помощи. Характер и тяжесть травм предстоит оценить врачам.

На месте ДТП работает наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске «Волга» насмерть сбила девушку. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В сторону Октябрьского моста обрадовалась пробка.

Также водитель Nissan сбил мальчика на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска.