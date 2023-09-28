В Новосибирске умер экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров

Бывший руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров скончался в Новосибирске.

28 сентября в Новосибирске умер заслуженный работник культуры РФ Валерий Захаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Валерий Захаров руководил государственным ансамблем песни и танца «Чалдоны» более 20 лет. За этот период он написал не менее 25 музыкальных произведений и создал более сотни аранжировок для вокала, балета и оркестра.

«За свой добросовестный труд и высокий профессионализм Валерий Васильевич неоднократно награждался Почётными грамотами Губернатора Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области», — говорится в сообщении.

В 1999 году Валерию Захарову присвоили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Дата и время прощания пока неизвестны.

Напомним, что в Новосибирской области скончался заведующий хирургическим отделением Болотнинской ЦРБ Владимир Гнидин.