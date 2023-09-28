В Новосибирске выкупили торговый центр «МЕГА»

Прежний владелец «МЕГИ» — шведская компания Ingka Centres, которая входит в группу IKEA.

В торговых центров «МЕГА» в России произошли изменения. Сегодня, 28 сентября, «Газпромбанк» официально объявила о своем приобретении всех комплексов, рассредоточенных по стране. Всего в собственность банка перешли 14 крупных торговых центров, расположенных в различных регионах России, включая Москву, Подмосковье, Ленинградскую область, Омск и другие крупные города.

Ранее эти торговые центры принадлежали шведской компании Ingka Centres, частью группы IKEA. Однако теперь «Газпромбанк» взял на себя роль нового владельца и объявил о готовности развивать сеть «МЕГА« в соответствии с принципами социальной ответственности.

«Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров «МЕГА», — подчеркнул Тигран Хачатуров, председатель правления Газпромбанка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске решили вырубить березовую аллею на Красном проспекте.