В Новосибирске знаменитости открывают бары и рестораны

Бары и рестораны открывают знаменитости в Новосибирске.

В Новосибирске селебрити открывают бары и рестораны. Подборку таких заведений собрали в «АиФ-Новосибирск».

За последние два месяца в Новосибирске появилось два новых заведения популярных российских артистов. 25 августа на углу №18 по улице Советской начал работу ресторан Frank от рэпера Басты. Ранее на его месте находился бар «Гевара». Там внимание акцентируется на мясных блюдах. Фишка заведения — свиные и говяжьи рёбра.

15 сентября певица Anna Asti открыла бар «Сплетни» на месте Iriski bar на Красном проспекте, 50. Этим местом руководит та же команда, что и занимается барами «Руки Вверх!» и Nebar. «Сплетни» днём — это гастробар с ресторанной посадкой, а ночью — pre-party бар с авторскими коктейлями.

Жители Новосибирска также могут побывать в баре «Руки Вверх!» от Сергея Жукова, ресторане «Гудман» от Александра Карелина и ресторане «Жерарня» от Жерара Депардье.

Подробный обзор каждого из заведений опубликован на сайте «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что певица Ольга Бузова побывала в НГУ в рамках ее нового реалити-шоу «Ольга Вузова», где телеведущая посещает различные технические вузы по всей стране, знакомится с процессом обучения и рассказывает о преимуществах учебных заведений.