В Новосибирской области ожидается потепление до +14 в начале октября

В Новосибирской области потеплеет до 14 градусов.

В начале ктября в Новосибирской области ожидается потепление до +14 градусов. По данным Западно-Сибирского УГМС, последние дни сентября будут дождливыми, но температура воздуха будет выше нуля. Так, ночью 29 сентября температура составит +2...+7 градусов, а днем прогреется до +11...+16 градусов. В некоторых районах возможны небольшие дожди и туманы. Об этом пишет VN.

Однако первый день октября будет холодный. Синоптики прогнозируют ночью от -1 до +4 градусов и дожди на востоке области, а в некоторых населенных пунктах возможны мокрые снегопады.

В первые дни октября температура будет выше обычного и без осадков. Для первой декады октября норма составляет +6...+7 градусов, но температура превысит ее на 1-2 градуса. Затем антициклон сместит холодный фронт, осадки прекратятся и начнутся ясные дни.

Ночью 2 октября в Новосибирске температура опустится до от 0 до -2 градусов, а по области до -5 градусов. Однако днем на территории региона потеплеет до +9...+14 градусов, и вся первая декада октября будет умеренно теплой.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прогнозируется шестидневный снегопад в конце октября.