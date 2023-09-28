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общество

В Новосибирской области возбудили дело о хищении против руководителя предприятия

Фото: Pexels.com

Руководитель выписывал себе премии без разрешения администрации.

В Искитимском районе Новосибирской области Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за особо крупное присвоение чужого имущества.

По информации следствия, руководитель муниципального предприятия Искитимского района на протяжении прошлого года, несмотря на отсутствие официального решения и согласования со стороны администрации Искитимского района, многократно выдавал приказы о выплате себе премии. Его действия привели к причинению предприятию ущерба в более 1 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в школах с триместровой системой каникулы начнутся с 9 октября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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