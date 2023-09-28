В школах с триместровой системой каникулы начнутся с 9 октября

Первые каникулы у детей начнутся в школах с триместровой системой.

С 9 октября на осенние каникулы уходят школы Новосибирска, работающие по системе триместров. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости».

В Новосибирске всего семь учебных заведений перешли на триместровую систему, которая заменила привычные четверти на учебные периоды продолжительностью 5-6 недель. Педагоги отмечают, что такой подход повышает продуктивность учащихся, позволяет равномерно распределить нагрузку и дает возможность отдохнуть от уроков.

Кроме того, такая система позволяет снизить процент заболеваемости в период пика заболеваемости в октябре и феврале, когда дети находятся на каникулах.

Однако есть и минусы. Несовпадение каникул с другими школами может создать проблемы для детей, которые не смогут посетить мероприятия, организованные в городе в стандартный период отдыха.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается потепление до +14 в начале октября.