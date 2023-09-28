В Новосибирской области застройщики обеспечат квартирами детей-сирот

Депутаты Заксобрания приняли закон о жилье для детей-сирот в двух чтениях.

Сегодня, 28 сентября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили законопроект, предложенный губернатором Андреем Травниковым, который направлен на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Этот новый законопроект внес изменения в механизм реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП) в регионе. В настоящее время с помощью МИПов решается вопрос о помощи обманутым дольщикам, которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков. В рамках таких проектов застройщики получают земельные участки. Их обязуют предусмотреть жилые площади для людей, оставшихся без жилья из-за недобросовестных строителей. Также застройщики внесут определенную сумму для завершения недостроенных объектов.

Законопроект, принятый депутатами Законодательного собрания, предлагает расширить этот опыт и включить в него детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новая инициатива предоставит им возможность получить качественное.

Законопроект одобрили в двух чтениях.

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