Врач Семенова посоветовала витамины против осенней хандры

Речь идет о витамине D и магнии.

Врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena Татьяна Семенова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в осенний период важно пить витамины для общего состояния здоровья. Первый в списке необходимых витаминов, по ее словам, — витамин C.

«Он является мощным антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме. Также известно, что он влияет на настроение и эмоциональное благополучие. Употребляйте пищу, богатую витамином C, такую как цитрусовые фрукты, киви, папайю, красный перец, клубнику», — посоветовала специалист.

Следующим в списке идет витамин D. Он играет роль в регуляции настроения и имеет важное значение для нормального функционирования нервной системы, подчеркнула диетолог. Вдобавок Семенова рекомендует не забывать про витамины B-комплекса и магний.

«Они также могут помочь справиться со стрессом, что часто связано с осенним периодом. Рекомендуется употреблять пищу, богатую витаминами B, такую как цельные злаки, орехи, семена, фасоль, листья зеленого салата», — отметила она.

Напомним, диетолог Белюга посоветовала употреблять осенью меньше сладкого.