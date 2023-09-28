В Узбекистане погиб подросток после взрыва от удара молнии

Также из-за взрыва пострадали 163 человека.

Сегодня, 28 сентября, ночью в Сергелийском районе Ташкента погиб подросток в результате взрыва. Также 163 человека пострадали Об этом сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.

Министерство сообщило, что погибшим является молодой человек 2006 года рождения. Парень скончался на месте происшествия. В больницу его доставили уже без признаков жизни. Среди пострадавших также 24 человека. Их госпитализировали. Однако состояние людей оценивается как удовлетворительное, и у них нет серьезных травм. Остальные получили медицинскую помощь.

Инцидент произошел после сильного удара молнии, который вызвал пожар на одном из складов в Сергелийском районе. МЧС получило сообщение о взрыве и пожаре в 02:43 местного времени (0:43 мск). К 5:02 пожар устранили. Для установления причин пожара на место направили специальную лабораторию МЧС.

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