Врач Павлова объяснила связь между простудными заболеваниями и сладким

По словам специалиста, при избытке сахара иммунитет организма слабеет и не может в полной мере выполнять защитные функции.
Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что при чрезмерном употреблении сладкого, иммунные клетки начинают ослабевать и организм теряет свои защитные функции, в результате чего человек начинает заболевать. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на телеграм-канал специалиста.
В связи с этим врач рекомендует в сезон простудных заболеваний отказаться от сладкого, а также избегать тесных контактов с человеком с симптомами ОРВИ, проветривать помещение, а вместо антисептиков пользоваться мылом и водой.
Вдобавок Павлова также посоветовала следить за уровнем витамина D, уделять больше времени отдыху и сну, настояла эксперт.
Напомним, эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес осенью.
Источник: https://runews24.ru/health/27/09/2023/848f77c717298c9059899d9d8ac5a9e1
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