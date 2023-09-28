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общество

Врач Павлова объяснила связь между простудными заболеваниями и сладким

Freepik, authors: fizkes

По словам специалиста, при избытке сахара иммунитет организма слабеет и не может в полной мере выполнять защитные функции.

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что при чрезмерном употреблении сладкого, иммунные клетки начинают ослабевать и организм теряет свои защитные функции, в результате чего человек начинает заболевать. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на телеграм-канал специалиста.

В связи с этим врач рекомендует в сезон простудных заболеваний отказаться от сладкого, а также избегать тесных контактов с человеком с симптомами ОРВИ, проветривать помещение, а вместо антисептиков пользоваться мылом и водой.

Вдобавок Павлова также посоветовала следить за уровнем витамина D, уделять больше времени отдыху и сну, настояла эксперт.

Напомним, эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес осенью.

#врач #Заболевание #сахар #иммунитет #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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