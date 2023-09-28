Врач Русанова назвала список продуктов для борьбы с выпадением волос

При выпадении волос важно добавить в свой рацион питания белки, железо, витамины и минералы.

Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что выпадение волос является естественным процессом, но если их объем сильно уменьшается или даже появляются участки облысения, то это сигнализирует о возможных проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, первый шаг по устранению проблемы заключается в выстраивании режима. Постоянный стресс, неправильное питание и недостаточное количества сна могут провоцировать выпадение волос.

Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.

Напомним, нутрициолог назвала продукт, замедляющий старение.