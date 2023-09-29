11-летнюю девочку избили до смерти в детском доме под Новосибирском

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели 11-летней девочки из детского дома.

В Новосибирской области в Тогучине 11-летняя девочка из детского дома скончалась в больнице. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным Сиб.фм, девочка получила тяжелые травмы в детском доме. Предварительно, старшая сестра нанесла табуретом ей удар по голове.

После инцидента Следком возбудил уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников детского центра на предмет халатного отношения к своим обязанностям.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 7-летний ребёнок выжил после падения с 8 этажа.