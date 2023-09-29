Актёр из Новосибирска снялся в «свадебной» комедии про бойца ВДВ «Мендельсон»

В «свадебной» комедии про бойца ВДВ снялся житель Новосибирска.

Актёр из Новосибирска Игорь Кудряшов исполнил главную роль в «свадебной» комедии про бойца ВДВ «Мендельсон». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Новый сериал рассказывает о бывшем военно-десантнике, по совместительству владельце свадебного салона. Герой постоянно решает различные проблемы. Среди них — бандитские разборки и даже неожиданная любовь.

Вся жизнь офицера сосредоточена вокруг женщин. У него есть три дочери, которые буквально захватили квартиру своими вещами.

Как отметил Игорь Кудряшов, он наслаждался процессом съёмок. Он ждёт премьеру сериала, чтобы поскорее увидеть результат своей работы.

«Съемки проходили в дружеской атмосфере. Бывали моменты, когда Володя Сычев подшучивал надо мной, а я над ним», — заключил актёр.

Напомним, актёр из Новосибирска снялся во втором сезоне сериала «Иванько».