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общество

Бойцам СВО из Новосибирской области вручили медали «За смелость и отвагу»

Фото: Telegram-канал «Новосибирь»

В Новосибирской области участникам СВО вручили медали «За смелость и отвагу».

Медали «За смелость и отвагу» и благодарности губернатора Андрея Травникова вручили участникам специальной военной операции из Новосибирской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирь».

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко и советник губернатора Михаил Симонян передали военнослужащим из Новосибирской области ведомственные награды.

«Мы гордимся, что в Новосибирской области живут такие защитники, как вы», — прозвучало в благодарность бойцам.

Кроме того, медаль вручили командующему 41-й общевойсковой армией генерал-майору Александру Кравцову.

Напомним, что медаль «За смелость и отвагу» вручают за личное мужество, самоотверженность и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении гражданского или служебного долга при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что антидроновые ружья, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование передали власти Новосибирской области в зону спецоперации.

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Диана Джафарова
журналист

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