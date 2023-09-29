Антидроновые ружья и тепловизоры передали в зону СВО из Новосибирска

В зону СВО отправили антидроновые ружья и тепловизоры из Новосибирской области.

Антидроновые ружья, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование передали власти Новосибирской области в зону спецоперации. Техника для бойцов обошлась в 32 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оборудование получили военнослужащии 41-й армии, части которой размещались в Новосибирской области.

«Те образцы техники, которые предоставили нам — жизненно необходимы в зоне проведения СВО», — отметил представитель армии.

По его словам, БПЛА стали важной составляющей ведения боевых действий в зоне СВО.

Напомним, что в Бердске семье погибшего участника специальной военной операции (СВО) Алексея Махмутова вручили орден Мужества. Церемония состоялась 28 сентября в городской администрации.

Ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно приняли закон о компенсации расходов на газификацию для участников СВО и ветеранов боевых действий.