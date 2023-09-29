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общество проиcшествия

Большегруз потерял контейнер при проезде под путепроводом на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54» Вконтакте

Фура лишилась контейнера при проезде под низким мостом в Новосибирске.

В пятницу, 29 сентября, в Новосибирске произошло ДТП с грузовиком. Машина с высоким контейнером не смогла проехать под путепроводом на Красном проспекте. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Контейнер слетел с платформы на автомобиле, не доехав до конца моста несколько сантиметров. Он зацепился об край железнодорожного путепровода.

Фото Большегруз потерял контейнер при проезде под путепроводом на Красном проспекте в Новосибирске 2

Это уже второй случай за 2 дня, когда фура застревает под железнодорожным мостом в Новосибирске. Предыдущее ДТП произошло у того же моста около станции метро "Гагаринская" 28 сентября. Последствием происшествия стала многокилометровая пробка.

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Сергей Щукин
Журналист

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