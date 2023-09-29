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Девочка-подросток из Новосибирска рассказала, что ее изнасиловал отец

Фото: Pexels.com

Долгие годы девочка держала изнасилование в секрете.

14-летняя девочкаиз Новосибирска в августе этого года заявила, что её изнасиловал отец, когда она была еще ребёнком. Об этом пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Дана Спирину. По её словам, подросток долгие годы держала эту ситуацию в секрете. Однако потом она рассказала специалистам об изнасиловании.

Она рассказала, что отец девочки жив. Он живёт отдельно от подростка и ее мамы. Следователи уже допросили девочку-подростка. Выясняются все подробности. Расследование продолжается.

«Семья давно у нас на сопровождении, но этот факт мы узнали только в августа», — пояснила Дана Спирина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Черногория экстрадировала в Россию педофила из Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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