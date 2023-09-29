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общество

Диетолог Мухина предупредила об опасности винограда для людей старше 60 лет

Freepik, authors: Muhla1

Дело в том, что у пожилых людей может развиться сахарный диабет.

Диетолог Мухина рассказала, что людям пожилого возрасте не стоит употреблять виноград, так как он содержит большое количество глюкозы и может быть опасен для здоровья, пишет RuNews24.ru.

«Виноград содержит большое количество калия. Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя», — объяснила врач.

Кроме того, по словам специалиста, виноград противопоказан людям и с высоким риском гастрита и язвенной болезни. В первую очередь это грозит развитием диабета или инсулинорезистентностью.

Напомним, диетолог Писарева назвала полезные для памяти грибы.

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Дарья Бочкун
журналист

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