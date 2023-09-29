Директор МКУ под Новосибирском фиктивно устроил свою жену сторожем

Под Новосибирском директора МКУ обвиняют в растрате — он устроил жену на работу, однако она на неё не ходила.

В Новосибирской области в Барабинске директор фиктивно устроил свою жену сторожем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 6 мая 2019 года обвиняемый заключил трудовой договор со своей женой, взяв её на работу сторожем. Однако выяснилось, что все 4 года она не ходила на работу, при это зарплата начислялась. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

На директора возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Дело рассмотрит Барабинский районный суд.



Напомним, житель Новосибирска задолжал сыну более 1 млн рублей по алиментам.