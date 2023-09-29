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общество

Эксперт Долгицкий назвал способ вычислить психопата

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По словам специалиста, важно подключить свою наблюдательность, чтобы распознать такого человека.

Психоаналитик Олег Долгицкий рассказал в беседе с Pravda.Ru, что психопатия - следствие нарушения развития непосредственного эмоционального общения. Отличительной чертой таких людей является агрессия.

«Первое, на что обращает внимание специалист при работе с психопатом, — это эмоции. Психопат обычно агрессивен, легко возбудим, а значит, склонен на этом фоне как к проявлению бессмысленной агрессии в виде криков, драк, скандалов и конфликтов с окружающими», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам Долгицкого, психопата легко вычислить через постоянные скандалы, конфликты, драки, насилие, злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также по проблемам с взаимодействием с женщинами.

Напомним, психолог Канаева назвала верные признаки мужчины-нарцисса.

#психические расстройства #эксперт #признаки
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Дарья Бочкун
журналист

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