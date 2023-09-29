Генштаб РФ: срочников не направят в зону СВО на Украине

В Генштабе РФ подчеркнули, что не планируют отправлять срочников в зону СВО.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации опровергает информацию о возможной дополнительной мобилизации. В пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, подтвердил отсутствие планов на проведение таких мероприятий.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — подчеркнул Цимлянский.

Он также добавил, что количество желающих поступить на военную службу по контракту и уже подписавших контракты для прохождения службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, готовых принять участие в специальной военной операции, достаточно для выполнения намеченных задач.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комбат элитного новосибирского батальона «Вега» Панфёров не верит во вторую волну мобилизации.