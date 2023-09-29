Генштаб России уточнил порядок осеннего призыва 2023 года

Осенний призыв начнется с 1 октября почти во всех субъектах России.

Осенний призыв начнется с 1 октября почти во всех субъектах России. Только в отдельных районах Крайнего Севера призыв начнется с 1 ноября из-за особенностей климата. Об этом пишет РИА-Новости со ссылкой на замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Согласно планам, отправка призывников со сборных пунктов запланирована на 16 октября. Продолжительность военной службы по призыву останется прежней и составит один год.

Кроме этого, осенний призыв пройдет во всех регионах России, включая новые территории.

После прохождения службы, призывники будут своевременно уволены и направлены обратно к местам проживания. Для того, чтобы ответить на вопросы, связанные с призывом, будет организована прямая телефонная линия. Она начнет свою работу с 17 октября и будет доступна во вторники и четверги с 10:00 до 12:00 по московскому времени.



Напомним, экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев получил должность в Минобороны РФ.