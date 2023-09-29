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политика общество

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев получил должность в Минобороны РФ

Фото: Сиб.фм

Экс-начальник штаба группы «Вагнер» Андрей Трошев работает в Министерстве обороны.

Президент России Владимир Путин поручил экс-командиру ЧВК «Вагнера» Андрею Трошеву занять формированием добровольческих подразделений для выполнение боевых задач, прежде всего в зоне СВО.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что Трошев работает в Министерстве обороны РФ.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.

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Дамир Трубников

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