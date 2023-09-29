Грузовой поезд насмерть сбил пьяного мотоциклиста на переезде под Новосибирском

В Барабинском районе Новосибирской области поезд насмерть сбил мотоциклиста.

В четверг, 28 сентября, в 18:15. Водитель мотоцикла марки Урал без водительских прав проехал через закрытый шлагбаум на железнодорожный переезд в Барабинском районе. Его сбил грузовой поезд, и от ран он скончался. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

46-летний водитель мотоцикла марки Урал без водительских прав проехал через закрытый шлагбаум на железнодорожный переезд в Барабинском районе. Игнорируя предупреждающие сигналы и сигналы светофора, мотоциклист столкнулся с движущимся электровозом. На момент аварии электровоз двигался в направлении станции Чаны со стороны станции Барабинская.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по НСО, водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Собранные полицейскими материалы передадут в межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский».

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