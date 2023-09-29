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общество

В Новосибирске размыло перекопанную площадь около цирка

Фото: Анна Терешкова / ТГ

В Новосибирске до конца октября должны закончить работы около цирка.

В Новосибирске после дождя была размыта перекопанная площадь между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Местные жители сомневаются, что благоустройство этой территории будет завершено до наступления холодов.

Они пожаловались, что по всей площади разбросан мокрый песок, размытая земля и строительные материала.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что работы на этой территории продолжаются в соответствии с графиком и должны завершиться к концу октября.

Кроме этого, вице-мэр Новосибирска Терешкова требует ускорить строительство парка «Каменка».

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Дамир Трубников

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