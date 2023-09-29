В Новосибирске размыло перекопанную площадь около цирка

В Новосибирске до конца октября должны закончить работы около цирка.

В Новосибирске после дождя была размыта перекопанная площадь между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Местные жители сомневаются, что благоустройство этой территории будет завершено до наступления холодов.

Они пожаловались, что по всей площади разбросан мокрый песок, размытая земля и строительные материала.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что работы на этой территории продолжаются в соответствии с графиком и должны завершиться к концу октября.

Кроме этого, вице-мэр Новосибирска Терешкова требует ускорить строительство парка «Каменка».